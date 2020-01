Legge elettorale: Bernini (Fi), ora proposta unitaria del centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la bocciatura da parte della Consulta del referendum sul maggioritario all’inglese, il centrodestra deve proporre al più presto una proposta unitaria. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. La proposta, secondo Bernini, deve essere "in grado di tutelare il principio della rappresentanza, ma anche di garantire la governabilità che è il presupposto basilare per garantire il funzionamento della democrazia. Il ritorno al passato che la maggioranza vorrebbe imporre non può essere la soluzione, che va invece ricercata in un sistema misto maggioritario-proporzionale che incoraggi la formazione di coalizioni politicamente omogenee, senza obbligare il popolo a firmare una delega in bianco ai partiti. In democrazia - continua Bernini - deve vincere chi prende un voto in più, questa è la regola aurea che va ripristinata dopo lo spettacolo dei governi-ribaltone di questa legislatura. Forza Italia è aperta al dialogo, nell’auspicio di arrivare a una legge condivisa che vada oltre le convenienze della maggioranza di turno", conclude la presidente dei senatori di Forza Italia.(Rin)