Francia-Italia: ministro Amendola, amicizia tra Roma e Parigi è indissolubile

- L’amicizia tra Italia e Francia è “indissolubile, lontana e necessaria per rilanciare l’Unione europea”, come confermato anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dal suo omologo Emmanuel Macron. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, che ha incontrato oggi a Parigi il suo omologo francese, Amelie de Montchalin. Sul prossimo vertice bilaterale in programma per il mese prossimo a Napoli, Amendola ha affermato che l’obiettivo “non è solo quello di sancire un’amicizia, ma anche investire su nuove aree di cooperazione” come ad esempio la cultura. Nel suo intervento, il ministro ha ribadito quanto i due paesi siano accomunati da sfide come lo sviluppo dell’economia sostenibile e la digitalizzazione.(Res)