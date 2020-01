Iraq: forze armate, non abbiamo autorizzato ripresa operazioni militari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando delle forze armate irachene ha negato di avere autorizzato l’esercito statunitense a riprendere le operazioni militari in Iraq. Lo riferisce l’agenzia stampa irachena “Ina” citando Abdul Karim Khalaf, portavoce militare di Adel Abdul Mahdi, premier iracheno e comandante capo delle forze armate. “Il comandante in capo non ha fornito all’esercito statunitense l’autorizzazione per riprendere le operazioni militari in Iraq”, ha dichiarato Khalaf. Il diniego da parte irachena arriva dopo che ufficiali statunitensi hanno rivelato la ripresa delle operazioni Usa in Iraq. Queste ultime erano state sospese dopo l’uccisione in un attacco lanciato il 3 gennaio dagli Usa del generale Qasem Soleimani, comandante delle Forze al Qods dei Guardiani della Rivoluzione iraniani, e di Abu Mahdi al-Muhandis, vice capo delle Forze di mobilitazione popolare irachene. Il parlamento di Baghdad aveva reagito all’uccisione dei due capi militari votando l’espulsione delle truppe Usa dall’Iraq, decisione fermamente rifiutata da Washington. (Irb)