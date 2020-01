Legge elettorale: Gelmini (FI) su referendum bocciato, ora subito proposta centrodestra

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, dopo il pronunciamento della Consulta sul referendum, afferma: "Rispettiamo le decisioni della Corte Costituzionale, anche quando ci appaiono singolari. Attendiamo di leggere le relative motivazioni ma nel frattempo - sottolinea in una nota - il centrodestra lavori da subito ad una proposta elettorale condivisa che coniughi rappresentanza e governabilità. La Corte nelle precedenti sentenze con cui ha scritto le leggi elettorali, ha chiarito già cosa si può e non si può fare. Certamente si può immaginare una legge in cui la coalizione che vince le elezioni poi, stranamente, governi. Sempre che qualcuno non lo ritenga 'eccessivamente democratico'".(Com)