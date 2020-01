Smog: Pedica (Pd), Raggi pensi a vero piano, blocchi sono inutili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vietare la circolazione delle auto "non serve a nulla" e "crea solo disagio ai cittadini che in alternativa ai propri mezzi trovano un servizio di trasporto pubblico da terzo mondo". Lo dichiara, in una nota, l'esponente del Pd, Stefano Pedica. "Basta misure spot contro lo smog - spiega - Per combattere lo smog bisogna mettere in campo un vero piano contro il traffico e un trasporto pubblico che funzioni. Lo smog si combatte con soluzioni serie, come ad esempio il monitoraggio delle emissioni delle caldaie dei palazzi, e non sperando nella pioggia. Solo con una seria programmazione si può migliorare la qualità dell'aria e non con poche giornate di stop ai diesel o a tutto il traffico che per alcuni aspetti fanno più male che bene". (Com)