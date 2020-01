Nigeria: Azione contro la fame, liberi cinque operatori umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione umanitaria "Azione contro la Fame" accoglie con favore il rilascio di cinque operatori rapiti, lo scorso 22 dicembre, nel nord-est della Nigeria. In un comunicato diffuso ai media, l'ong sottolinea tuttavia che, nonostante la notizia positiva, rimane viva la preoccupazione per le sorti della cooperante Grace Taku, tenuta in ostaggio dal 18 luglio 2019, rinnovando la richiesta di una sua immediata liberazione. Grace stava lavorando per Azione contro la Fame nel nord-est della Nigeria, quando è stata rapita altri con cinque colleghi: uno venne assassinato il 25 settembre; gli altri quattro il 13 dicembre scorso. “Grace è l'unica sopravvissuta del gruppo detenuto dallo scorso 18 luglio. Ribadiamo il nostro appello e la nostra richiesta di liberazione”, ha dichiarato Simone Garroni, direttore generale di Azione contro la Fame Italia Onlus. (segue) (Com)