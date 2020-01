Nigeria: Azione contro la fame, liberi cinque operatori umanitari (2)

- Nel documento, Azione contro la Fame ricorda che l'ong fornisce assistenza alimentare, ogni mese, a circa 300 mila persone nel nord-est della Nigeria. Si tratta di civili che non dispongono di mezzi di sussistenza per accedere ai beni di prima necessità. In questo momento, l’organizzazione impegnata a raggiungere altre migliaia di persone nella zona, con l’obiettivo di estendere nella regione servizi salvavita in tema di salute e nutrizione. Azione contro la Fame è un’organizzazione umanitaria internazionale leader nella lotta contro le cause e le conseguenze della fame. Da 40 anni, si legge nel documento, in circa 50 Paesi salviamo la vita di bambini malnutriti, assicuriamo alle famiglie acqua potabile, cibo, cure mediche e formazione, consentendo a intere comunità di vivere libere dalla fame. (Com)