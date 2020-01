Argentina: Fernandez in Israele il 23 gennaio per summit su commemorazione olocausto

- Si svolgerà in Israele il primo viaggio ufficiale all'estero del presidente argentino Alberto Fernandez. Lo ha annunciato oggi l'ufficio stampa della presidenza argentina attraverso una nota nella quale si annuncia che Fernandez parteciperà il prossimo 23 gennaio a Gerusalemme al Summit per la "Commemorazione del giorno internazionale per la memoria dell'Olocausto e della lotta contro l'antisemitismo". La decisione del presidente argentino, si legge nella nota, è stata comunicata dal segretario generale della presidenza, Julio Vitobello, all'ambasciatore di Israele in Argentina, Galit Ronen. Il viaggio in Israele precede di una settimana la visita di Fernandez alla Santa Sede, dove incontrerà papa Francesco, mentre è stata esclusa, per motivi di agenda del presidente francese Emmanuel Macron, l'ipotesi di un viaggio anche a Parigi. (segue) (Abu)