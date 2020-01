Argentina: Fernandez in Israele il 23 gennaio per summit su commemorazione olocausto (2)

- Fernandez aveva anticipato lunedì scorso che avrebbe viaggiato in Europa entro la fine del mese e aveva manifestato il desiderio di incontrare a Roma papa Francesco. "Credo che a fine mese viaggerò in Europa, mi piacerebbe molto incontrare il papa", ha dichiarato il presidente argentino in un'intervista. Il leader peronista ha rimandato di alcuni giorni ulteriori chiarimenti circa l'itinerario ufficiale del viaggio, ma fonti del governo hanno confermato ad "Agenzia Nova" che l'obiettivo di Buenos Aires è quello di chiudere un'agenda di incontri oltre che con Jorge Bergoglio, anche con il premier italiano Giuseppe Conte e il presidente Sergio Mattarella. (segue) (Abu)