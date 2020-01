Turismo: torna l'Albergatore Day di Federalberghi Roma, il mondo degli hotel si apre al pubblico per due giorni

- Si svolgerà il 24 e 25 gennaio al Roma Convention Center - La Nuvola la XVII edizione dell'Albergatore Day di Federalberghi Roma. Il più grande evento della Capitale dedicato al turismo, finora riservato ai soli operatori del settore, si apre per la prima volta nel 2020 anche al pubblico esterno nella giornata di sabato 25 gennaio con un programma che spazia tra incontri ed approfondimenti dedicati al turismo e all'ospitalità, al Food e alle offerte formative per i giovani. Venerdì 24 gennaio, giorno riservato ai soli addetti ai lavori, la manifestazione sarà aperta dalla Tavola Rotonda "Operatori e Istituzioni al bivio: la scelta non più rinviabile tra turismo low cost e turismo di qualità. Il fenomeno Overtourism e la guerra scomoda tra turisti e residenti", che vedrà la partecipazione della Sottosegretaria al Mibact Lorenza Bonaccorsi, dell'assessora al Turismo e Pari Opportunità della Regione Lazio Giovanna Pugliese, dell'Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale Carlo Cafarotti, del Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli, del Presidente di Federalberghi nazionale Bernabò Bocca e del Commissario Confcommercio Roma Pier Andrea Chevallard. Seguirà la presentazione alla stampa del Comitato Alberghi Storici di Federalberghi Roma. (segue) (Com)