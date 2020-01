Turismo: torna l'Albergatore Day di Federalberghi Roma, il mondo degli hotel si apre al pubblico per due giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio si svolgeranno incontri dedicati al turismo congressuale, a cura del Convention Bureau Roma e Lazio, e golfistico, ed il dibattito: "Indipendenza o affiliazione a un brand? Le motivazioni di una scelta di campo. Parola agli albergatori. Case Histories a confronto". In programma, sia venerdì che sabato, le selezioni dei Contest Emergente Chef ed Emergente Pizza organizzati da Witaly e presentati dal critico enogastronomico Luigi Cremona, i cui vincitori saranno proclamati insieme a quello del nuovo Contest Emergente Ricevimento. La giornata di sabato 25 gennaio, aperta al pubblico ed in particolare ai giovani che potranno incontrare le Università e gli Its per conoscere l'offerta formativa riguardante il turismo e lasciare i propri curriculum, si dividerà tra Food e ospitalità. In cartellone, inoltre, l'incontro/dibattito "La qualità del servizio come primario fattore di competizione nell'era del turismo digitale. Come orientarsi nella scelta delle risorse di qualità nel settore turistico-ricettivo" ed un Focus tematico sulla Mobilità Sostenibile. Nel corso della giornata verrà allestita dal Maestro pasticciere Roberto Rinaldini una spettacolare "torta monumentale" e saranno presentate nuove formule di breakfast. A margine degli incontri, i visitatori de La Nuvola avranno l'occasione di conoscere da vicino il mondo dell'hotellerie scoprendone i segreti ed i nuovi trend in circa 120 stand di aziende specializzate in prodotti e servizi per gli alberghi e l'ospitalità. (Com)