Legge elettorale: M5s Lombardia su inammissibiltà Consulta a referendum, leghisti nemmeno in grado di scrivere leggi, si occupino di miss Padania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del M5s Lombardia, Marco Fumagalli, commenta in una nota l'inammissibilità da parte della Consulta del referendum alla legge elettorale affermando che "la Lega ha tenuto in ostaggio il Consiglio regionale solo per occuparsi della propaganda di Salvini. Pretendono di cambiare il Paese e non sono nemmeno in grado di scrivere una proposta di referendum". "Avevamo ampiamente annunciato - aggiunge l'esponente pentastellato - l'incostituzionalità della loro proposta strumentale: ora la finiscano con la campagna elettorale permanente. Tornino ad occuparsi di Miss Padania, è l'unico sistema elettorale che hanno congeniato correttamente. Gli italiani e i lombardi meritano di meglio". (Com)