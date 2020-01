Libia: ministro Affari europei Amendola, Francia e Italia lavorino insieme

- Sulla risoluzione della crisi libica "l'unità dell'Europa è fondamentale" e in questo quadro Italia e Francia devono "lavorare insieme per la stabilizzazione" del paese. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, a Parigi prima dell'incontro con il suo omologo francese, il sottosegretario Amélie de Montchalin. "Proprio in questo frangente è necessario recuperare una comunità di intenti che onestamente è propedeutica a una posizione dell'Unione europea", ha detto il ministro. Per Amendola l'unità tra Italia, Francia e altri paesi europei in vista della conferenza di Berlino "è decisiva" in un momento in cui "altri paesi extra-Ue si stanno affacciando nel conflitto libico". (segue) (Frp)