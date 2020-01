Difesa: Roscosmos, annunciato piano per bloccare attività satelliti spia stranieri in Russia

- L’Agenzia spaziale russa Roscosmos ha sviluppato un programma per bloccare l’attività di satelliti spia stranieri nei cieli della Federazione Russa. Lo riferisce l’emittente televisiva “Rt”. Stando alle informazioni diffuse, gli ingegneri dell’Agenzia stanno raccogliendo tutte le informazioni disponibili sui satelliti spia stranieri attualmente conosciuti, in modo da creare in un secondo momento un insieme di dispositivi terrestri per il disturbo delle frequenze. La posizione di queste stazioni elettroniche, che si occuperanno di bloccare e prevenire qualsiasi trasmissione di dati proveniente da satelliti ottici, infrarossi o radar stranieri, verrà stabilita una volta completato il processo di raccolta delle informazioni. Secondo quanto riportato dalla stampa russa, il programma renderebbe totalmente inefficace l’attività di satelliti spia stranieri nel territorio della Federazione Russa. (Rum)