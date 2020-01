Legge elettorale: Mulé (FI) dopo bocciatura referendum, ora bloccare l'inciucium

- "La bocciatura del referendum da parte della Consulta obbliga il centrodestra ad arginare in tutti i modi il ritorno al passato con la voglia di 'restaurazione' dei modelli in voga nella prima Repubblica dove l'unica certezza al momento del voto era di non sapere chi avrebbe governato". Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Pd e 5 stelle - dice Mulè - maestri e bravissimi allievi in materia di occupazione di poltrone, avanzano compatti per realizzare il modello politicamente più congeniale alla loro attitudine: l'inciucium, ovvero un sistema proporzionale che è garanzia certa di inciuci post elettorali come quello penoso al quale stiamo assistendo", conclude Mulè. (Com)