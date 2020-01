I fatti del giorno – Europa orientale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polonia: senatori PiS, opinione Commissione Venezia è un "bavaglio" a sovranità parlamento - L'opinione della Commissione di Venezia (organismo consultivo del Consiglio d'Europa) sugli emendamenti alle leggi che disciplinano l'ordinamento giudiziario in Polonia rappresenta un "bavaglio" alla sovranità del parlamento. Questo è quanto ha dichiarato il senatore di Diritto e giustizia (PiS) Marek Pek, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Gli ha fatto eco il collega Michal Sewerynski: "Posso dire che è perfino scandalosa, perché ci richiama a rinunciare a tutte le riforme condotte finora". Per Pek è offensivo che la Commissione metta in discussione quanto scritto dalla Corte costituzionale polacca, che in una sentenza ha stabilito che il sistema elettorale del Consiglio nazionale della magistratura (Krs) è compatibile con la carta costituzionale. "Scandaloso è anche il tono categorico dell'opinione, che ci raccomanda passi concreti. Non è un'opinione, è un comando", ha detto Pek. (segue) (Res)