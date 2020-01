I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Libano: colloqui tra il premier designato Diab e il presidente del parlamento per formazione nuovo esecutivo - Il premier libanese designato, Hassan Diab, è arrivato presso la residenza del presidente del parlamento, Nabih Berri, ai Ain el Tineh. Lo riporta il sito d'informazione libanese "El Nashra". Secondo la stessa fonte, l'incontro in corso tra Diab e Berri sarà incentrato sugli ultimi dettagli per la formazione del nuovo esecutivo. Al termine dei colloqui, Diab dovrebbe proporre la composizione del suo gabinetto al presidente della Repubblica, Michel Aoun. Secondo un'indiscrezione di "El Nashra", le ultime questioni da regolare in merito al nuovo esecutivo riguardano i nominativi per i ministri dell'Economia, della Comunicazione e della Difesa. L'incontro tra Diab e Berri si svolge mentre si avvicina la scadenza dell'ultimatum lanciato dai manifestanti per la formazione del governo, prevista per le 17 odierne (ora libanese). (segue) (Res)