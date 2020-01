I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: druso Jumblatt, la distruzione delle banche è un attacco esistenziale all'identità libanese - La distruzione delle banche a opera del movimento di protesta che attraversa il paese dei cedri da quasi tre mesi è un "attacco esistenziale all'identità libanese." Lo ha twittato sul proprio account Walid Jumblatt, leader druso e presidente del Partito socialista progressista. "Il Libano, che oggi si trova tra il martello delle sanzioni statunitensi e l'incudine iraniana, è attaccato da tutti i fronti, ma la distruzione delle banche costituisce un attacco esistenziale all'identità libanese", ha scritto Jumblatt. "La Banca centrale agisce su ordine del potere politico per finanziare lo Stato flagellato dalla corruzione." Banche e sportelli bancomat sono stati ripetutamente oggetto della rabbia dei manifestanti dopo che gli istituti di credito hanno deciso di porre un tetto al prelievo in dollari vista la scarsità di valuta straniera nel paese. Il 14 gennaio la Banca del Libano è stata assaltata dai manifestanti, che proprio al settore bancario attribuiscono larga parte della responsabilità della crisi in corso. (segue) (Res)