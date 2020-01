I fatti del giorno - America Latina (3)

- Difesa: Brasile, inaugurata nuova stazione di ricerca della Marina militare in Antartide - E' stata inaugurata ieri la nuova stazione di ricerca della Marina militare brasiliana in Antartide, Comandante Ferraz. La cerimonia in programma nel pomeriggio del 14 gennaio era stata rinviata perché le avverse condizioni meteo avevano reso impossibile l'arrivo delle autorità brasiliane sull'isola di King George, dove sorge la base. Presenti alla cerimonia di inaugurazione il vicepresidente brasilaino Antonio Hamilton Mourao, il ministro della Scienza e tecnologia, Marcos Pontes, il ministro della Difesa, Fernando Azevedo e Silva, il ministro delle infrastrutture, Tarcísio Gomes de Freitas, oltre che i rappresentanti delle forze armate. (segue) (Res)