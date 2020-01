I fatti del giorno - America Latina (4)

- Cile: dal Senato sì a matrimonio civile per coppie omosessuali - Il Senato cileno ha approvato in prima lettura un progetto di legge che punta a "garantire" a coppie dello stesso sesso "l'accesso egualitario al matrimonio civile". Il progetto dovrà affrontare un ulteriore passaggio in commissione e la votazione alla Camera. L'iniziativa è passata alla Camera alta con i voti dell'opposizione e un solo voto della coalizione di governo, in totale 22 a favore e 16 contrari. Il senatore Felipe Kast, unico della maggioranza a schierarsi con l'iniziativa, ha definito la votazione come "un passaggio storico" e ha affermato che sono stati "lasciati alle spalle anni di discriminazione", segnala il quotidiano "La Tercera". "Che siamo riusciti a far passare questo progetto in modo trasversale lo considero un fatto storico", ha aggiunto. (segue) (Res)