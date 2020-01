Imprese: Cdp, domani a Genova inaugurazione dell’evento “Spazio Imprese”

- Il primo ciclo di eventi “Spazio Imprese”, un appuntamento territoriale avviato da Cassa depositi e prestiti (Cdp) per promuovere il confronto tra imprese e comprenderne al meglio i bisogni e le aspettative, prenderà il via domani mattina a Genova presso la sede di Palazzo Tursi. Lo si apprende dal comunicato stampa relativo all’evento, secondo il quale domani mattina verrà anche presentato lo studio “Focus territori Cdp – Nord Ovest d’Italia”, in cui emerge, tra gli altri dati, che “Genova è il primo porto mercantile italiano”. Stando al documento, all’evento prenderanno parte il sindaco della città, Marco Bucci, l’assessore allo Sviluppo economico della regione Liguria, Andrea Benveduti, il responsabile della divisione imprese di Cdp, Nunzio Tartaglia, il responsabile di Cdp per la ricerca macroeconomica, Gianfranco Di Vaio, il presidente di Confindustria Genova, Giovanni Mondini, e Luca Beltrametti, professore di politica economica all’università di Genova. (Com)