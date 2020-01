Ucraina-Regno Unito: incontro ministri Esteri, sforzo comune per verità su schianto Boeing 737

- L’Ucraina e il Regno Unito faranno ogni possibile sforzo per assicurare alla giustizia i responsabili dello schianto del Boeing 737 in Iran e affinché Teheran paghi un adeguata ricompensa alle famiglie delle vittime. Questo il contenuto dell’incontro fra il ministro degli Esteri ucraino Vadym Prystaiko e il segretario di Stato per gli Affari esteri britannico, Dominic Raab, oggi a Londra. I due hanno sottolineato “l’importanza di azioni congiunte per assicurare una corretta indagine in relazione alle circostanze che hanno condotto all’incidente aereo”, si legge in una nota della diplomazia ucraina. (segue) (Res)