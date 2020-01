Ucraina-Regno Unito: incontro ministri Esteri, sforzo comune per verità su schianto Boeing 737 (2)

- In precedenza il premier ucraino Oleksiy Honcharuk ha annunciato che le famiglie delle vittime ucraine dell’incidente aereo del Boeing 737 in Iran riceveranno ognuna 345 mila dollari di risarcimento. “Monitoreremo che i premi di assicurazione vengano pagati, in linea con la Convenzione di Montreal. Ogni famiglia degli ucraini deceduti può aspettarsi un pagamento di circa 345 mila dollari”, ha scritto Honcharuk sul proprio canale Telegram. (segue) (Res)