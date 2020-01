Ucraina-Regno Unito: incontro ministri Esteri, sforzo comune per verità su schianto Boeing 737 (4)

- Il comandante delle forze aeree dei Guardiani della rivoluzione islamica dell'Iran, Amir Ali Hajizadeh, si è assunto in conferenza stampa "piena responsabilità" per l'abbattimento del volo ucraino a Teheran questa settimana. "Ci assumiamo la piena responsabilità dell'errore, e qualunque cosa il governo decida siam pronti a obbedire", ha affermato l'ufficiale. Successivamente il presidente Rohani ha dichiarato che le indagini relative allo schianto del Boeing 737 della Ukraine International Airlines, precipitato nella notte tra il 7 e l’8 gennaio in Iran dopo essere stato abbattuto per errore dalle Forze armate del paese, continueranno. “Offro le mie più sincere e sentite condoglianze ai parenti delle vittime per questo errore imperdonabile”, ha detto il capo dello Stato, sottolineando la necessità di rafforzare l’efficienza e l’affidabilità del sistema per la difesa aerea nazionale correggendone i difetti. “Dobbiamo prendere tutti i provvedimenti necessari affinché non accada più nulla del genere”, ha aggiunto Rohani, che nella mattinata di oggi ha confermato che sono stati “dei missili purtroppo lanciati per errore a causare l’orribile incidente dell’aereo ucraino e la morte di 176 persone innocenti”. (segue) (Res)