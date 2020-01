Infrastrutture: passi avanti fra Egitto, Etiopia e Sudan su diga Gerd, ma strada verso accordo finale è ancora lunga (2)

- Come recita il comunicato finale diffuso al termine della riunione, il riempimento della diga dovrebbe iniziare a luglio e garantirà il rapido raggiungimento di un livello di 595 metri sul livello del mare e la prima generazione di elettricità, fornendo al contempo misure adeguate di mitigazione per l'Egitto e il Sudan in caso di periodi di siccità prolungati. La dichiarazione non fa tuttavia menzione del nodo vero della controversia, ovvero la velocità di riempimento della diga: l'Etiopia vuole farlo in sei anni, ma l'Egitto ha proposto un periodo di almeno 10 anni, temendo che un periodo più breve influenzerà il flusso a valle del fiume Nilo, su cui si basa per il 90 per cento delle sue risorse idriche. È su questo punto, che nei mesi scorsi ha innescato una vera crisi diplomatica fra Il Cairo e Addis Abeba, che le parti saranno chiamate a trovare un accordo. Quanto alle fasi successive del riempimento, si legge nella dichiarazione, saranno effettuate “secondo un meccanismo da concordare sulla base delle condizioni idrologiche del Nilo Azzurro”, mentre verranno istituiti “un meccanismo di coordinamento e disposizioni efficaci per la risoluzione delle controversie”. Nel comunicato i ministri riconoscono inoltre “i significativi benefici regionali che possono derivare dalla conclusione di un accordo sulla Gerd in relazione alla cooperazione transfrontaliera, allo sviluppo regionale e all'integrazione economica” per migliorare la vita delle popolazioni dei tre paesi e hanno ribadito il loro comune impegno a concludere un accordo. (segue) (Res)