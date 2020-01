Infrastrutture: passi avanti fra Egitto, Etiopia e Sudan su diga Gerd, ma strada verso accordo finale è ancora lunga (3)

- Una prima reazione sull’intesa è giunta dall’ambasciatore egiziano ad Addis Abeba, Osama Abdel Khalek, che su Twitter l’ha definita “un passo nella giusta direzione”, precisando che “è stato raggiunto un accordo sui parametri in merito al riempimento della Gerd. Il 28 e 29 gennaio sono date cruciali per raggiungere un accordo globale. Con un duro lavoro costante e in buona fede, sono obbligato ad essere ottimista”, ha aggiunto. La realizzazione della diga, che sarà costruita dall’italiana Salini, ha innescato un duro scontro diplomatico fra Egitto ed Etiopia: Il Cairo teme infatti che la diga, annunciata nel 2011 e in costruzione sul Nilo Azzurro al confine fra Etiopia e Sudan, limiterà le forniture di acque del Nilo dalle quali è quasi interamente dipendente la sua popolazione di oltre 100 milioni di persone, mentre Addis Abeba nega che la diga minerà l'accesso dell'Egitto all'acqua e afferma che il progetto è cruciale per il suo sviluppo economico, con cui diventerebbe il più grande esportatore di energia dell'Africa con una capacità prevista di oltre 6 mila megawatt (Mw). La diga – che una volta avviata sarà la più grande dell’Africa con un costo complessivo stimato di 4 miliardi di dollari e una capacità di 6.450 megawatt (Mw) per un volume totale di 74 mila metri cubi – è già completata all'80 per cento e si prevede che sarà completata entro il 2022. (segue) (Res)