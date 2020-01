Infrastrutture: passi avanti fra Egitto, Etiopia e Sudan su diga Gerd, ma strada verso accordo finale è ancora lunga (4)

- La riunione di Washington si è tenuta dopo che il quarto e ultimo incontro ministeriale, ospitato la scorsa settimana ad Addis Abeba, si era concluso senza alcun accordo, dal momento che l’Egitto aveva presentato una nuova proposta che chiedeva all'Etiopia di riempire la diga in un periodo di tempo compreso fra i 12 e i 21 anni e di compensare il deficit cumulativo dell'acqua del Nilo utilizzata per il riempimento della diga. La proposta era stata respinta dall'Etiopia che l’aveva ritenuta “inaccettabile” e aveva a sua volta proposto un piano di riempimento basato su un arco di tempo compreso fra i quattro e i sette anni e l’adozione di misure per mitigare l'incidenza di una siccità prolungata durante il periodo di riempimento e di funzionamento della diga. Secondo quanto riferito al termine della riunione dal ministro etiope Seleshi Bekele, l'insistenza della delegazione egiziana sull'accettazione dell'intera proposta ha impedito il raggiungimento di un accordo, accusa prontamente respinta dal Cairo, secondo cui i colloqui non hanno portato ad alcun progresso proprio “a causa dell’intransigenza” di Addis Abeba. Le schermaglie si sono protratte fino a pochi giorni dalla riunione di Washington, quando il ministro delle Risorse idriche egiziano Mohamed al Sabaei ha accusato l’Etiopia di voler operare in maniera “unilaterale” la diga e di non essere interessata ad alcun negoziato. “L’Etiopia non è interessata alle trattative sulla Gerd. Cerca di riempire e operare unilateralmente la diga, cosa che viola il diritto internazionale. L’Egitto – ha proseguito il ministro – si è impegnato in buona fede nei negoziati a partire dal 2014 per raggiungere un accordo equilibrato”. (segue) (Res)