Infrastrutture: passi avanti fra Egitto, Etiopia e Sudan su diga Gerd, ma strada verso accordo finale è ancora lunga (5)

- Nel caso in cui non si riuscisse a concludere un accordo globale sulla Gerd – ipotesi da non escludere vista l’enorme diffidenza che permane fra le parti – queste ultime potrebbero invocare l'articolo 10 della Dichiarazione di principi del 2015, in base alla quale “se le parti coinvolte non riescono a risolvere la controversia attraverso colloqui o negoziati, possono chiedere la mediazione o sottoporre la questione ai loro capi di Stato o ai primi ministri”. La proposta di nominare un mediatore esterno, del resto, era stata avanzata anche dall’Egitto, e in particolare dal ministro degli Esteri Sameh Shoukry, che aveva ventilato l’ipotesi che questo mediatore potesse essere la Russia. Nei giorni scorsi il premier etiope Abiy Ahmed ha invece chiesto la mediazione del Sudafrica e del suo presidente Cyril Ramaphosa in occasione della sua recente visita a Pretoria. “Per quanto riguarda Cyril Ramaphosa, è un buon amico sia per l'Etiopia che per l'Egitto ed è il prossimo presidente dell'Unione Africana. Ha le carte in regola per mediare una discussione tra le due parti e risolvere pacificamente la questione perché la pace è il fondamento di tutto qui in Africa. Ecco perché può mediare come fratello tra Etiopia, Egitto e Sudan. Sono sicuro che giocherà un ruolo significativo nel darci un approccio vantaggioso per tutti”, ha detto Ahmed. (segue) (Res)