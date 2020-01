Infrastrutture: passi avanti fra Egitto, Etiopia e Sudan su diga Gerd, ma strada verso accordo finale è ancora lunga (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ramaphosa, dal canto suo, non ha escluso tale ipotesi, affermando che “è positivo che entrambi i paesi (Etiopia ed Egitto) sono disposti a discutere della questione e a trovare soluzioni. Ho avuto una breve discussione con il presidente (Abdel Fatah) al Sisi il quale mi ha garantito che è disposto a discutere con l'Etiopia e lo stesso è stato fatto dal primo ministro Ahmed. Credo che sia possibile trovare una soluzione perché i due paesi sono grandi paesi e il fiume Nilo è importante per entrambi. Deve esserci un modo per far coincidere gli interessi e per trovare soluzioni. Quanto a noi, siamo disposti a svolgere un ruolo per facilitare qualsiasi accordo che possa essere elaborato e continuiamo a sostenere la ricerca di soluzioni pacifiche tra i paesi del nostro continente”, ha aggiunto il presidente sudafricano. Lo scorso 6 novembre i ministri degli Esteri di Egitto, Etiopia e Sudan, riuniti a Washington, avevano concordato un crono programma in base al quale un accordo definitivo sulla questione del controverso riempimento e funzionamento della Gerd sarebbe dovuto avvenire entro il 15 gennaio. Il primo round di colloqui è avvenuto a Washington lo scorso 14 novembre. (Res)