Bulgaria: commissario Ue Gabriel, parlamento decisivo per promozione diritti cittadini

- I parlamenti nazionali sono in prima linea nella promozione dei diritti dei cittadini dell'Unione europea: lo ha detto il commissario europeo per l'Innovazione e la Gioventù, Marja Gabriel, dopo aver incontrato oggi a Sofia la presidente dell'Assemblea nazionale bulgara, Tsveta Karayancheva. "Il ruolo dei parlamenti nazionali è decisivo nel processo decisionale dell'Ue e per il futuro dell'Europa", ha dichiarato Gabriel. Il commissario europeo e la presidente del parlamento bulgaro hanno inoltre concordato sull'importanza del ruolo di Sofia nell'integrazione europea dei Balcani occidentali.(Bus)