Firenze: domani dibattito su marijuana alla manifattura tabacchi

- Alle 17 di domani, si terrà un incontro pubblico sulla cannabis e sull'impatto delle misure repressive in tema di droghe alla manifattura tabacchi di Firenze. L'iniziativa è stata organizzata in vista della conferenza nazionale autoconvocata per la riforma delle politiche sulle droghe in programma a Milano, sala Convegni della Camera del lavoro il 28 e il 29 febbraio prossimi - e alla luce dei recenti sviluppi politici e giurisprudenziali. Al tavolo ci saranno Forum Droghe, associazione Luca Coscioni, Itanpud, l'Altro Diritto e Società della Ragione per un dibattito aperto alla città per discutere sulle politiche nazionali e internazionali. Prevista la partecipazione di Franco Corleone, garante dei detenuti della Toscana. L'iniziativa è promossa anche da Cgil, Cnca, Nca, Conferenza dei garanti delle persone private della libertà, Comunità di San Benedetto al Porto, Forum Droghe, Lila. (Ren)