Stadio Roma: Grancio, Parnasi Lanzalone e De Vito alla sbarra di partenza

- Il consigliere capitolino del gruppo Misto, Cristina Grancio, commenta in una nota stampa l'avvio del processo relativo la realizzazione dello stadio della Roma. "Apprendo dell'iniziativa dei giudici del tribunale di riunire in un unico processo i tre procedimenti a carico del costruttore Luca Parnasi, dell'ex amministratore delegato di Acea Luca Lanzalone e del presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito in merito ai presunti illeciti sullo stadio della Roma a Tor di Valle - spiega Grancio - Il tribunale pertanto riconosce che c'è stato un denominatore comune rivolto ad alterare l'iter di approvazione di un progetto altrimenti impraticabile. Questa vicenda non manca di riservare sorprese: prima Parnasi e Lanzalone, poi De Vito, poi ancora le indagini non concluse di quei soggetti indagati noti alla cronaca. Curiosa, sicuramente" – conclude Grancio – la scelta di De Vito di indicare nella propria lista testi quale testimone a discarico Virginia Raggi quando al contempo la Sindaca si è costituita parte civile nello stesso procedimento per il Comune di Roma". (Com)