Smog: da domani a Milano e provincia le misure temporanee di 2° livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani scattano a Milano e provincia le misure temporanee di secondo livello per l'emergenza smog. A Monza e Cremona restano attive quelle di primo livello, che scattano anche a Pavia, Lodi e Mantova. Lo fa sapere una nota di Regione Lombardia. "Come abbiamo sempre detto, la Regione Lombardia conferma i propri provvedimenti e dunque scattano domani, venerdì 17 gennaio, per i comuni coinvolti in provincia di Milano, le limitazioni di secondo livello e, per Lodi, Mantova, Pavia e Vigevano, quelle di primo livello. Rimangono attive le misure di primo livello nella provincia di Monza e Brianza e a Cremona", spiega l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ricordando anche che "le previsioni meteo indicano condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti a partire da venerdì e pertanto i provvedimenti assunti verranno valutati nel prossimo giorno di rilevazione, cioè lunedì 20 gennaio". Inoltre, a conferma dell'importanza delle misure strutturali per il contenimento dell'inquinamento l'assessore Cattaneo annuncia l'arrivo di una delibera che rafforzerà le misure strutturali sugli impianti di riscaldamento. Da domani, venerdì 17 gennaio, saranno quindi introdotte le misure temporanee di secondo livello nei comuni coinvolti (quelli con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria) nella provincia di Milano al 10° giorno consecutivo di superamento. Nei comuni coinvolti nelle province di Monza (9° giorno consecutivo di superamento) e Cremona (7° giorno consecutivo di superamento) si confermano le misure temporanee di primo livello. (segue) (com)