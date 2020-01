Polonia: presidente Senato, opinione Commissione Venezia indirizza verso decisione definitiva

- Il presidente del Senato polacco, Tomasz Grodzki, si augura che il parere della Commissione di Venezia (organismo consultivo del Consiglio d'Europa) sulle riforme giudiziarie in Polonia consenta alla Camera alta di prendere una decisione definitiva in materia. Lo riporta l'agenzia di stampa "Pap". La Commissione ha espresso oggi l'opinione che le nuove riforme del sistema giudiziario polacco rappresentano un'ennesima minaccia alla sua indipendenza e ha quindi raccomandato di non approvarle. "Ringraziamo la Commissione di Venezia per aver affrontato in modo serio una questione così importante per la Polonia", ha dichiarato Grodzki. "Ora la cosa più importante per me è che i senatori si familiarizzino con questo documento", ha aggiunto. L'opinione urgente della Commissione farà sì che "la discussione possa essere ancor più ricca e interessante e ci consenta di prendere in modo obiettivo una decisione definitiva", ha proseguito il presidente del Senato. (Vap)