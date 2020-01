Umbria: Fioroni (Lega), disturbi neurosviluppo in agenda legislatura

- "Il tema dei disturbi del neurosviluppo, in tutte le sue problematiche, è al centro dell’agenda politica di questa legislatura”. Lo ha dichiarato il vicepresidente dell’assemblea legislativa Paola Fioroni nell’incontro odierno con le associazioni "Coraggio", "Per loro Onlus", "Aifa Odv", "Apav", "Il Giunco" e "Dis e dintorni". Fioroni ha detto: "Con realismo e consapevolezza è necessario immaginare una risposta che vada ad affrontare le numerose criticità che le famiglie incontrano ogni giorno, dalla diagnosi precoce all’uniformità di opportunità di cura e presa in carico, nonché alla previsione di misure e servizi continuativi. Tutto ciò per poter affrontare con competenza e coesione la complessità e l'eterogeneità delle sindromi in tutto l'arco di vita della persona, assicurando l'essenziale raccordo e coordinamento tra i vari settori coinvolti, e l'integrazione con i servizi sanitari, gli interventi scolastici, educativi e sociali, tra i servizi pubblici e servizi del privato sociale, le famiglie e le loro associazioni”. Fioroni ha concluso: "Con l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto sempre molto sensibile al tema della disabilità, questa assemblea legislativa porterà avanti tutte le azioni necessarie innanzitutto per fotografare l’esistente, quindi dare risposta alle situazioni emergenziali e programmare gli interventi futuri”. (Ren)