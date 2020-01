Giustizia: Bernini (FI), riforma prescrizione è atto di inciviltà giuridica

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, nel corso di un convegno organizzato dal partito sui temi della giustizia, ha dichiarato che "la riforma della prescrizione è un atto di inciviltà giuridica da parte di due avvocati, Conte e Bonafede, che distruggono i diritti e le garanzie dei cittadini. Aderire a questa riforma vuol dire sposare in pieno la filosofia di Davigo, massimo esponente di questo giacobinismo arrembante, il quale continua a ripetere che nel processo la difesa ha fin troppe garanzie. La proposta di mediazione del governo, palesemente incostituzionale perché viola la presunzione di innocenza per i condannati in primo grado - ha concluso la parlamentare - è sciagurata perché rappresenta un girone dantesco in cui un cittadino rischia di finire e non uscire mai più". (Rin)