Speciale difesa: Balcani, presidente kosovaro Thaci denuncia "amnistia internazionale" su crimini serbi

- Il presidente kosovaro ha denunciato ieri "l'amnistia internazionale" riguardo i crimini commessi dalla Serbia nel conflitto della fine degli anni Novanta. Parlando nel corso di una cerimonia commemorativa del massacro di Recak, villaggio a 32 chilometri a sud di Pristina dove nel 1999 vennero uccisi 45 civili di etnia albanese, Thaci ha criticato "il silenzio internazionale" su quello che la Serbia ha commesso in Kosovo. Anche il presidente albanese Ilir Meta ha preso parte agli eventi per commemorare il 21mo anniversario del massacro di Recak: "E' la testimonianza di un genocidio realizzato purtroppo nel cuore dell'Europa", ha commentato parlando degli eventi del gennaio 1999 come di una "prova e testimonianza più flagrante di un crimine contro l'umanità". (Kop)