Speciale difesa: Libia, Ue, conferito forte mandato a Borrell per dare seguito a disposizioni conferenza Berlino

- I paesi membri dell’Unione europea hanno conferito “un forte mandato” all’Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, per dare seguito a quanto la conferenza di Berlino deciderà e per assicurare che qualsiasi cosa si decida venga realizzata. Lo ha riferito il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, è stato invitato alla Conferenza di Berlino e parteciperà a nome dell'Ue. Le aspettative, così come indicato venerdì dal Consiglio Affari esteri straordinario, riguardano i passi avanti alla conferenza di Berlino nel processo politico e la possibilità di trovare un accordo sul cessate il fuoco", ha dichiarato Stano. "Il focus della conferenza sarà sul cessate il fuoco e sull'embargo delle Nazioni Unite sugli armamenti", ha aggiunto. (Beb)