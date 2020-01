Speciale difesa: Honduras, nuova carovana di migranti in viaggio verso Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova “carovana” di migranti centroamericani si è messa in viaggio dall’Honduras per raggiungere gli Stati Uniti. Secondo quanto riferisce il quotidiano “La Prensa” oltre mille persone provenienti da diverse parti del paese si sono radunate martedì sera presso la stazione centrale degli autobus di San Pedro Sula e da lì hanno iniziato il viaggio verso il vicino Guatemala. Un altro gruppo ha annunciato che si sarebbe messo in marcia ieri dalla località di Aguacaliente, non lontano dal confine. (Mec)