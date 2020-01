Speciale difesa: Spagna, sostituiti vertici Sicurezza, focus su crisi catalana

- Il ministro degli Interni spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, ha deciso di rinunciare a tre dei collaboratori che lo hanno accompagnato durante l'ultimo anno e mezzo nel suo ministero: Ana Botella, segretario di Stato per la Sicurezza, Felix Azon, direttore generale della Guardia Civile, e Mar Hedo, il suo direttore della Comunicazione, di cui è riconosciuta una grande esperienza in politica interna. Lo scrive oggi il quotidiano spagnolo "El Mundo", riferendo che secondo fonti ufficiali il motivo della rimozione dei tre sarebbe da collegare ad alcuni episodi di gestione della sicurezza in Catalogna e al disaccordo con alcuni vertici della Guardia civile. (Res)