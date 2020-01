Speciale difesa: Libia, Salamé, il conflitto non è una questione esclusivamente dei libici

- Il conflitto in Libia “non è una questione esclusivamente dei libici”. È quanto affermato dall'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé, durante un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Commentando gli ultimi sviluppi in Libia, Salamé ha dichiarato che il cessate il fuoco il tra governo di accordo nazionale libico (Gna) presieduto da Fayez al Sarraj e l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar “è stato rispettato da tutte le parti e ha tenuto, vi sono state soltanto alcune violazioni limitate”. Per i libici, ha proseguito Salamé, “è un grande risultato, possono tornare a respirare, possono sperare che gli ospedali non vengano più colpiti da granate e che le scuole riaprano, possono sperare di non dover fuggire dalle proprie abitazioni”. Secondo l'inviato dell'Onu in Libia, con la recente mediazione a Mosca tra Gna e Lna, “Russia e Turchia hanno voluto consolidare questo cessate il fuoco con un accordo” tra le parti in confitto. “Finora, questo non ha funzionato, ma il cessate il fuoco non si è rotto ed è la questione più importante”, ha evidenziato Salamé. Il 19 dicembre prossimo, si terrà a Berlino la conferenza internazionale sulla Libia, iniziativa del governo tedesco sotto l'egida dell'Onu per la stabilizzazione del paese. (Res)