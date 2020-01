Speciale difesa: Libia-Germania, incontro ministro Esteri Maas-generale Haftar

- Mentre mancano tre giorni alla conferenza di Berlino sulla Libia, il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, è oggi a Bengasi per incontrare il generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). “Con il Processo di Berlino, abbiamo da tempo le migliori possibilità di avviare colloqui di pace per la Libia”, ha dichiarato Maas prima di partire per Bengasi questa mattina. In riferimento alla conferenza di Berlino, il ministro degli Esteri tedesco ha aggiunto: “Abbiamo negoziato per mesi su come fermare il flusso letale di armi e combattenti dall'estero. Per trovare un accordo su questo tema, domenica porteremo tutti gli attori internazionali rilevanti al tavolo”. Come riferisce il ministero degli Esteri tedesco, Maas discuterà con Haftar “per conto dei ministri degli Esteri dell'Ue”. A tal riguardo, il capo della diplomazia tedesca ha dichiarato: “Il nostro messaggio è chiaro, questo conflitto non può essere vinto in via militare da nessuno”. Ora, per Maas, “si apre una finestra per liberare il conflitto dall'influenza internazionale e ciò potrebbe spianare la strada a un processo politico e ai negoziati intra-libici su un ordine postbellico sotto l'egida dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé”. Guardando ai possibili sviluppi futuri in Libia, Maas ha auspicato che le parti in conflitto “possano cogliere l'occasione per riportare il futuro del paese in mani libiche”. Ciò richiede ora “un vero cessate il fuoco e la partecipazione di entrambe le parti in conflitto ai formati di dialogo proposti dalle Nazioni Unite”. Maas ha quindi concluso: “Questa non è solo l'aspettativa dei ministri degli esteri dell'Ue, è principalmente nell'interesse della popolazione della Libia”. (Res)