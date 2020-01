Brasile-Venezuela: scambi commerciali raggiungono il valore più basso in 20 anni

- Gli scambi commerciali tra il Brasile e il Venezuela nel 2019 sono diminuiti rispetto al 2018, raggiungendo il valore più basso in 20 anni. Lo ha reso noto oggi il ministero dell'Economia brasiliano. L'anno scorso, sia le esportazioni brasiliane che le importazioni di prodotti venezuelani si sono attestate al valore più basso dall'anno 2000. Il valore delle esportazioni brasiliane in Venezuela nel 2019 è stato pari a 418,11 milioni di dollari, in calo del 27,36 per cento rispetto all'anno precedente, mentre il valore delle importazioni di prodotti venezuelani dal Brasile è ammontato a 80,8 milioni di dollari, in calo del 52,71 per cento. (segue) (Brb)