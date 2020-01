Brasile-Venezuela: scambi commerciali raggiungono il valore più basso in 20 anni (2)

- In passato il Venezuela è stato tra i primi dieci acquirenti di prodotti brasiliani. Il valore più alto negli scambi era stato registrato nel 2008, durante il governo dell'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, quando l'export brasiliano verso Caracas fu su di 5,13 miliardi di dollari. L'aumento delle esportazioni in Venezuela si era registrato in un periodo di crescita economica e legami più stretti tra i governi di entrambi i paesi. Le importazioni brasiliane di prodotti venezuelani, tuttavia, sono sempre state basse, il che ha garantito un surplus elevato nella bilancia commerciale del Brasile. Negli ultimi anni, tuttavia, la grave crisi politica ed economica in corso in Venezuela si è riflessa anche sugli scambi con il Brasile. Tra il 2012 e il 2017, le esportazioni in Venezuela sono diminuite da 4,99 miliardi di dollari a 469,6 milioni di dollari. (segue) (Brb)