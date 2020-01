Moldova: presidente Dodon auspica che dimissioni governo russo non ostacolino prestito da 500 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Moldova, Igor Dodon, ha auspicato che le dimissioni del governo russo guidato da Dimitrj Medvedev non influenzino l'accordo di Chisinau con Mosca sul prestito di 500 milioni di dollari per le infrastrutture nel paese dell'Europa centro-orientale. "Il dialogo tra i presidenti è molto buono, anche a livello legislativo, e per quanto riguarda i governi sono sicuro che il premier Ion Chicu sarà in grado di avere un dialogo costruttivo con il nuovo primo ministro russo così come è riuscito a stabilire un buon rapporto con Dmitrj Medvedev" , ha detto Dodon citato dall'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". In precedenza, Dodon ha affermato che la Russia è pronta a fornire alla Moldova un prestito di 500 milioni di dollari per le infrastrutture. Secondo il capo dello Stato, quest'anno Chisinau potrebbe già ricevere 300 milioni di dollari da questo importo. (Moc)