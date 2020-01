Sanità: Sileri (M5s), disegno di legge contro aggressioni è risposta Parlamento a reati odiosi

- Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, del Movimento cinque stelle, afferma in una nota che "il disegno di legge contro le aggressioni agli operatori sanitari è la risposta del Parlamento a dei reati odiosi. Bene fece, infatti, Giulia Grillo a fare un ddl per dare così la possibilità alle Camere di migliorare il testo. Al Senato, da presidente della commissione Igiene e Sanità - aggiunge l'esponente dell'esecutivo - cercai il più ampio consenso sul tema tanto che il testo alla fine venne approvato all'unanimità. Un risultato di cui possiamo andare tutti orgogliosi. Per questo mi auguro che la Camera approvi la legge al più presto per dare un'arma in più a tutti gli operatori sanitari: inasprimento delle pene, l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e l’introduzione della procedibilità d'ufficio anche senza la querela della persona offesa - conclude Sileri - fanno di questo provvedimento una risposta concreta che il comparto sta aspettando da tempo".(Com)