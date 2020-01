Calcio: sabato a Cremona parte sperimentazione Var in B

- "Con Cremonese-Venezia, che si giocherà sabato allo stadio Zini, parte ufficialmente la fase off-line del Var nella Serie Bkt". Lo ha reso noto la Lega del campionato cadetto. "Una fase di sperimentazione e di training arbitrale, senza interazione con il giudice di gara, che coinvolgerà tutti i campi e tutte le giornate del girone di ritorno con le sue prossime tappe previste venerdì 24 gennaio al Castellani per Empoli-ChievoVerona e, quindi, domenica 2 febbraio, al Vigorito per Benevento-Salernitana". La formazione arbitrale è necessaria e prevista dal protocollo Ifab per inserire la tecnologia dai prossimi playoff/playout, preludio per l’introduzione definitiva nella prossima stagione sportiva. Il Var off-line di Cremona sarà Marco Serra, Avar Michele Lombardi. (Ren)