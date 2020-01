Intesa Sanpaolo: Kapito (Blackrock), rischio climatico sinonimo rischio di investimento, serve agire

- "Il rischio climatico è, oggi, sinonimo di rischio di investimento. Non abbiamo altra scelta che agire. Aziende come Intesa Sanpaolo e BlackRock stanno rispondendo con cambiamenti concreti che possono anche influenzare altri soggetti a fare lo stesso. Lo ha detto Rob Kapito, Presidente di BlackRock, all'incontro "Intesa Sanpaolo motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo" che si è tenuto a Milano. “Negli ultimi anni - ha proseguito Kapito - un numero sempre maggiore di nostri clienti si è concentrata sull'impatto della sostenibilità nei loro portafogli di investimenti. Questo cambio di passo è frutto della comprensione di come i fattori legati alla sostenibilità possono influenzare la crescita economica, i valori degli assets e i mercati finanziari nel senso più ampio”. (Rem)