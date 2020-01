Craxi: Tripodi: (FI): doveroso essere ad Hammamet per commemorare uno statista internazionale

- "Ritengo doveroso, da cittadina prima, e da parlamentare poi, essere ad Hammamet nel ventesimo anniversario della morte di uno statista di livello internazionale come Bettino Craxi". Lo dichiara, in una nota, Maria Tripodi, deputata di Forza Italia. "Da italiana - continua - provo profonda indignazione per la sinistra forcaiola e giacobina che gli ha negò le cure in Italia e tentò di infangarne la memoria attraverso una rappresentazione distorta e ideologizzata della storia, dipingendolo come male assoluto". Aggiunge Tripodi: "ho ancora vivido il ricordo dello scempio del Raphael, una pagina buia e incivile che ancora oggi pesa sul nostro paese. Sono dunque molto grata a Stefania, per l'opportunità che ci ha dato, nell'omaggiare una figura che con la sua illuminante azione politica ha reso l'Italia quinta potenza mondiale e protagonista sullo scacchiere internazionale, dotata di prestigio e sovranità, vedasi Sigonella. Così come lo sono al mio maestro, il presidente Berlusconi, che mi ha sempre raccontato di un Craxi innamorato dell'Italia, amico leale e politico di elevato spessore. I giovani devono necessariamente essere educati alla conoscenza dei fatti e al dovere della memoria", conclude Tripodi. (Com)