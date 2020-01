Speciale difesa: Libia, Al Mahjoub (Lna), risponderemo alle minacce di Erdogan sul campo

- "Le osservazioni del presidente turco, Recep Erdogan, hanno messo in luce la debolezza della sua posizione, non sono altro che minacce deboli a cui risponderemo sul campo". Lo ha dichiarato Khaled Al Mahjoub, direttore del Dipartimento di orientamento morale dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar. In dichiarazioni all’agenzia di stampa italiana “Nova”, il portavoce ha affermato: "Ciò che Erdogan ha detto sullo Stato libico, cioé che fa parte delle glorie dello Stato ottomano, non sono altro che distorsioni per giustificare l'intervento turco in Libia e pregiudicare la sua sovranità". (Res)